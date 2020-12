"Miro a Mou, veo su seguridad y digo: 'Algo vamos a ganar sí o sí"

La competencia en el Real Madrid y la falta de confianza de Zinedine Zidane obligaron a Sergio Reguilón a abandonar el equipo blanco en verano. Puso rumbo al Tottenham, donde el papel de José Mourinho fue clave en su elección. De ello y más habló en su última entrevista con 'AS'.

"La perspectiva de jugar para mí era muy importante, con mi edad tenía que crecer y sumar minutos. Siempre he dicho que quería jugar alguna vez en mi vida en la Premier y también había dicho que quería que me entrenase Mourinho. Se juntaron muchos factores para que esto fuese posible", reconoció el lateral español.

"Mou me llamó varias veces antes de tomar la decisión. Fue un motivo a tener en cuenta su insistencia, porque si tanto me quería por algo sería... ¿Una anécdota? El día de Navidad sabía que estaba solo. Entrenamos el día 25 por la tarde y tenía una caja en mi sitio. Era un cochinillo cocinado ya. Me dijo que sabía que estaba solo y que así no tenía que hacer la cena. Tiene detalles que la gente no sabe del día a día, pero para un futbolista es algo muy importante", reconoció Reguilón.

La forma de trajabar del técnico portugués, sinónimo de títulos: "Yo vi, no sé dónde, que en su segundo año Mourinho ha ganado algo en todos los equipos en los que ha estado. Yo personalmente le miro, veo esa seguridad que tiene en sí mismo y digo: 'Algo vamos a ganar sí o sí'. Con esa mentalidad se hacen cosas. No puedes pensar en que por historia hemos ganado o no".

Calificó a Mou de entrenador 'top', al igual que a Luis Enrique, con el que coincide en la Selección. "Sus charlas son maravillosas. Me lo paso bien viendo cómo enseña, la manera en la que habla. Lo hace como un futbolista, del mismo estilo que lo hacemos nosotros y con la misma jerga. Se nota mucho, es muy cercano en ese sentido", aseguró.

Su marcha del Real Madrid, difícil: "¿Zidane? No me dijo nada antes de irme. Al Madrid es muy difícil llegar y mantenerse. No sé si volveré a jugar allí. Siempre que me preguntan digo que me ha dado todo, siempre ha sido mi casa. No depende de mí volver. Estoy centrado en lo mío, pero sería bonito".