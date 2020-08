Miroslav Stoch, positivo por coronavirus en el PAOK

El coronavirus sigue haciendo estragos en los clubes de fútbol. Desde la Liga Griega llegó un nuevo caso, este de Miroslav Stoch en el PAOK de Salónica.

El comunicado del club obvió la identidad del contagiado y se limitó a asegurar que se encontraba aislado y en buenas condiciones de salud. Sin embargo, el propio futbolista eslovaco recurrió a las redes sociales para identificarse como el afectado.

"Como muchos sabéis por los medios de comunicación, a un miembro de nuestro equipo le diagnosticaron positivo en un test de COVID-19. Tristemente, el chico 'afortunado' soy yo. No os preocupéis, me siento bien, no he tenido problemas y estoy seguro de que regresaré al césped pronto, el el jueves o el viernes", contó.

Además, Stoch se precisó que "gracias a Dios, mi familia, compañeros de equipo y staff dieron negativo repetidamente. Seguiré las directrices de los doctores y me quedaré seguro en casa por mí y por los demás".