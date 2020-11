"¿Mis críticas a la PCR? Cristiano está de vuelta y eso es lo que importa"

Cristiano ha vuelto. Él lo sabe, la Juventus lo sabe, el Spezia lo sabe. Todos lo saben. Pero, por si acaso a alguien se le pasó, él mismo se encargó de recordarlo en sus declaraciones pospartido tras firmar un doblete en el encuentro de su regreso, en el que los suyos vencieron.

Cuando le preguntaron sobre sus polémicas críticas a la PCR, la prueba más utilizada para detectar si alguien es positivo o negativo en COVID-19, dijo: "Cristiano ha vuelto, esto es lo que importa". Un experto ya le criticó por estas palabras que no quiso comentar él.

"Echaba de menos jugar, pero, por suerte, no tuve ningún síntoma y estuve muy bien. He vuelto a ser el de siempre, ahora espero recuperar mi mejor estado de forma, he estado demasiado tiempo parado", explicó el luso sobre si está en forma o cómo se sintió en el campo.

También le preguntaron sobre cómo cree que están las opciones de la Juventus para hacerse con el 'Scudetto': "La Liga está complicada, pero me parece bien, está más competitiva. El Milan lo está haciendo bien, pero tenemos que estar atentos al Nápoles, a la Lazio y a varios equipos más".