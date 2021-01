"Mis jugadores me emocionaron"

River estuvo muy cerca de firmar una proeza en la Libertadores. El 'Millonario' hizo lo que tenía que hacer, pero eso no le dio para sacar el billete a la fase final de la Copa.

Gallardo, muy nervioso en todo momento, quiso agradecer el trabajo a sus futbolistas: "Vengo a reconocer y a valorar a mi equipo y a mis jugadores, que me hicieron sentir representado. Me emocionaron por la forma en la que jugaron, me siento orgulloso por la postura con la que enfrentaron el partido".

"Es una sensación plena la que tengo por la postura y las formas. No me queda más nada para decir, solo reconocerlos y agradecerles por lo que jugaron. Esto dignifica la profesión. Le deseo suerte a Palmeiras", añadió.

Por último, el 'Muñeco' no quiso en entrar en detalle sobre el papel de su equipo esta temporada. "El balance del año ya lo he hecho. No me voy a detener en el partido de hoy", concluyó.