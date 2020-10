"¿Mis lesiones? Llegué a pensar si era posible vivir sin dolor"

Desde el pasado mes de abril, Sime Vrsaljko ha pasado tres veces por quirófano, algo que le hace estar harto de su mala suerte, pero por lo que no bajará los brazos. "Cuando me recupere, nadie me parará en el lateral derecho", aseguró el croata en declaraciones a 'Sportske Novosti'.

A pesar de esa confianza que desprende el jugador del Atlético, reconoció que lo pasó mal: "He tenido momentos difíciles en los últimos meses, en el último año y medio. Llega un momento en el que te rompes y te preguntas: '¿Qué es esto? ¿Es posible vivir sin dolor?".

Sin embargo, explicó que esos malos augurios provocados por sus continuas recaídas no sirven de nada. "Somos fuertes desde mis abuelos hasta los más pequeños. Pasará porque todo pasa. Y cuando llegue ese momento, créanme, nadie me parará", dijo.

Por último, Sime también habló de la figura de su entrenador Simeone y de su apoyo en los momentos complicados. "El míster es un tipo pragmático y como jugador pasó por todo. Así que me dijo que tuviera la máxima disciplina en mi recuperación para poder regresar lo antes posible", concluyó.