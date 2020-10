Modibo Sagnan apunta alto: "Me gustaría jugar contra Messi"

En la Real Sociedad hay un jugador que está creciendo con el paso de los días. Es Modibo Sagnan, que sigue progresando tras su llegada a San Sebastián. Ya ha jugado un partido, ante el Getafe, y quiere más.

"A Messi. Le he visto jugar mucho por televisión y me gustaría enfrentarme a un jugador de esa calidad. Pero en esta Liga, y en cada equipo, hay muy buenos jugadores y eso hace que juguemos cada partido con muchas ganas", explicó en unas palabras recogidas por 'Mundo Deportivo'.

Por otro lado, señaló que para él "sería un orgullo poder representar a la Selección". "Yo soy de origen malí, soy francés y si verdaderamente hay una oportunidad de poder jugar con alguna selección estaría encantado de poder aprovecharla, aunque para eso hará falta que yo demuestre mi calidad en la Liga", añadió.

Aunque tiene claro que debe centrarse en el hoy y en el ahora. "Mi primer objetivo ahora es jugar en la Real Sociedad. He podido disputar ya mi primer partido, he sentido lo que es jugar en la Real y me gustaría poder seguir haciéndolo", concluyó.