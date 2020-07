Modric advirtió a Rodrygo cuando llegó: "Respétame, que podría ser tu padre"

Modric le dejó las cosas claras a Rodrygo desde que llegó al primer equipo del Madrid. Obviamente, con un tono de cachondeo claro, pero que fue vital para que comenzara una relación de cordialidad entre ambos. Esta anécdota la sacó a la luz el delantero en una charla con sus seguidores de Twitter.

Sobre el croata, dijo: "Tenemos una relación muy buena, una relación de padre e hijo. Cuando se enteró que mi padre tenía 35 años, no se lo creía y luego me dijo: 'Pues respétame, que soy lo mayor como para ser tu padre'. Desde entonces, él siempre me llama hijo y yo lo llamo papá":

Eligió a Cristiano Ronaldo como su jugador favorito y desveló su ritual prepartido: "Siempre me pongo primero la bota derecha y la espinillera derecha, luego ato la bota derecha... Cuando salto al campo, siempre pongo primero el pie derecho, nunca piso la línea... y siempre voy al baño antes. Y no digo más porque estoy un poco loco de las que tengo".

También habló sobre Hazard, del que afirmó: "Jugar a su lado es un sueño para mí porque es uno de mis ídolos. Hazard es demasiado y es un honor estar a su lado". De paso, escogió su comida española favorita y la ganadora fue "la paella valenciana".