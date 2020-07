Modric cree que están preparados para remontarle al City

¿Tiene el Madrid lo que hay que tener para remontarle al Manchester City? Modric tiene claro que sí. Lo dijo en declaraciones a 'Real Madrid TV' como motivo del campeonato de Liga. La clave, a su juicio, reside en lo que han demostrado en los últimos partidos.

"Ahora, hay que descansar un poco y preparar bien lo que nos espera porque va a ser un partido muy duro y complicado. En estos partidos, hemos demostrado que estamos listos para lo que nos espera en este partido. Tenemos suficientes recursos para ir allí, hacer un buen partido y ojalá remontar", afirmó.

"Este equipo nunca se conforma, siempre queremos ganar. Después de la Liga, nos espera un partido complicado contra el City. Tenemos un resultado negativo, pero, en el primer partido, mostramos buen fútbol. Fue una pena perder. No puedes ganar siempre", añadió.

Respecto a su rendimiento tras el parón, analizó: "En el confinamiento, trabajaba mucho, dos meses sin parar. Es el fruto de ese trabajo. Estoy muy contento con el rendimiento individual y, sobre todo, con el del equipo. Hemos hecho algo espectacular, no solo este mes, sino toda la temporada".

"Siempre le digo al míster que quiero jugar siempre, que me siento mejor jugando. No me gusta descansar y el míster lo sabe. Él quiere rotar porque tenemos a miuhos jugadores que están jugando muy bien, a un nivel 'top'. A mí me gusta jugar siempre. Me siento cómodo jugando. Lo que no quiero es que se mire mi DNI, que se mire lo que hago en el campo. Hablar de años no me gusta", dijo además.

Enfocado al balance general de la temporada, afirmó: "La temporada ha sido muy larga, con muchos partidos donde hemos hecho un trabajo espectacular. Ahora, después del confinamiento, el equipo ha mostrado el hambre que tiene, no se ha relajado y ha trabajado para volver al nivel que quería el míster. Hemos ganado diez de diez y ahora queda una más y queremos terminar ganando".