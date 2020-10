"Modric está a la altura de Xavi o Iniesta"

El contrato de Luka Modric con el Real Madrid culmina en junio de 2021. Pero el croata quiere seguir más allá de esa ficha y está dispuesto a bajarse el sueldo si es necesario.

Dimitar Berbatov, ex jugador del United y del Tottenham, opinó sobre el estado de forma de Luka Modric. "No está jugando, está volando con el Real Madrid. Yo no tengo dudas, es de los tres o cuatro mejores centrocampistas de la última década. Está a la altura de Iniesta o Xavi, sin duda", dijo a 'Betfair'.

Recordó que solo Modric consiguió meterse en la pelea Cristiano-Messi por el Balón de Oro: "No es casualidad que, en esta década, haya sido el único futbolista capaz de romper esa hegemonía".

Animó al Madrid a renovarle el contrato porque cree que aún tiene mucho fútbol por aportar. "Tendrá 35 años, pero cuando tienes la capacidad de leer los partidos como él los lee, de regular tus fuerzas y energías, puedes jugar hasta que te dé la gana. Si sigue como está ahora, le pueden quedar varios años al máximo nivel y eso sería maravilloso", analizó.

Se refirió de paso al eterno rival de los blancos, el FC Barcelona, y dejó un 'recadito' a Griezmann. "Deschamps afirma que no es feliz en el Barça, pero eso son excusas para justificar sus pobres actuaciones", soltó.

Por último, habló sobre las sorprendentes goleadas del último fin de semana en la Premier. El 1-6 que le endosó el Tottenham al United y el 7-2 del Aston Villa al Liverpool le dejaron completamente en shock: "Cuando lo vi, pensé... ¿pero qué coj*** es esto?".