Modric pretende bajarse el sueldo para retirarse en el Madrid

A sus 35 años, Modric está viviendo sus últimos coletazos en el mundo del fútbol. El croata, que lleva ocho años en el Madrid, quiere seguir vestido de blanco y va más allá.

'Marca' señala en su portada de este miércoles que el centrocampista le va a pedir al club reducirse el sueldo para poder poner punto y final a su carrera deportiva en el cuadro 'merengue'.

Esa acción sería bien acogida por la entidad, que ya de por sí tiene un gran aprecio al jugador. Llegó en verano del 2012 y ha ganado cosas inimaginables con el club.

En la entrevista de este lunes concedida a 'El Partidazo de COPE', Modric dejó clara su postura sobre su continuidad: "Claro que quiero seguir. Me gustaría, pero no depende solo de mí, también del club. Me siento bien y creo que todavía tengo fútbol para ser importante. Mi deseo es acabar mi carrera en el Madrid, es mi casa".

El de Zadar se ve con fuerza y con ganas de seguir ganando cosas con los blancos. No hay más que ver lo importante que es para Zidane y para su propio equipo.