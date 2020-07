Mollejo expresó el malestar del Dépor por el aplazamiento

La decisión de aplazar el Deportivo-Fuenlabrada no ha sentado nada bien en el conjunto gallego, cuyos integrantes han ido manifestando su malestar a lo largo de la noche del lunes.

Víctor Mollejo, futbolista del conjunto gallego, ha sido el último en dar su opinión sobre la decisión de LaLiga y se ha mostrado totalmente decepcionado con el panorama.

"La situación no es la mejor. No es lo mismo jugar y que los rivales estuviesen recibiendo información de nuestro partido que no hacerlo. Pero al final se juegan los otros partidos y no el nuestro", explicó el futbolista en palabras recogidas por 'AS'.

Mollejo dejó claro el descontento general de la plantilla del Deportivo de La Coruña, al igual que instó a todos a asumir la decisión y mirar ya al futuro.

"Estamos un poco decepcionados. Pero es lo que hay, a ver qué pasa. Hay que ser fuertes y ya veremos. De la fecha en la que jugaremos no tenemos ni idea", sentenció.