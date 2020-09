Momentazo entre Bielsa y su traductor... ¡hablando del documental del Leeds!

Desde su llegada al Leeds United, al margen del buen juego de su equipo, Marcelo Bielsa ha acaparado los focos en numerosas ocasiones por sus diálogos en sala de prensa con su traductor.

Este viernes 19 de septiembre, en la víspera de su duelo de Premier League ante el Fulham, el argentino volvió a protagonizar un divertido momento ante los medios de comunicación.

El 'Loco' fue cuestionado sobre si había visto el documental que Amazon grabó en la campaña 2018-19 sobre los 'peacocks' y ahí empezó todo el lío de un Bielsa que parecía no enterarse de nada.

"¿Qué es lo que dijo?", le preguntó Bielsa a su traductor. "Si vio el documental que hicieron del equipo hace dos campañas", respondió.

"¿De quién?", replicó el técnico. "De Amazon", le respondió su ayudante. "¿Pero del Leeds", contestó el 'Loco'. "Sí, ¿lo has visto?", le preguntó. "No, no lo vi", sentenció al fin Bielsa, que dejó otro momento para el recuerdo.