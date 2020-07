Monchi advirtió al Sevilla sobre las primas y apuestas

El Sevilla llegó al Reale Arena con los deberes hechos tras conseguir la clasificación para la Champions League a tres jornadas para el final. No obstante, Lopetegui ya señaló al objetivo del tercer puesto y Monchi se encargó de ahuyentar cualquier fantasma.

El director deportivo hispalense dio una charla al equipo antes del partido en la que advirtió sobre los peligros de caer en primas y apuestas, constituyentes de delito.

"Primar por perder es delito, pero las primas por ganar también lo son y ya hay jurisprudencia al respecto. Nos quedan dos partidos, nos estamos jugando mucho y no hay mejor prima que quedar lo más arriba posible. Concentración y cuidado. No nos compliquemos la vida y alejémonos de estas cosas", expresó el de San Fernando en una charla recogida por los medios oficiales del Sevilla.

Asimismo, advirtió a los suyos sobre las apuestas: "Apostar que el Sevilla vaya a ganar o perder está claro que no se puede hacer, pero es que no se puede apostar sobre nada, sobre ningún deporte. Es algo que no va en consonancia con la profesionalidad. Las apuestas y el fútbol profesional están totalmente enemistados y en estas últimas jornadas se van a fiscalizar los comportamientos.

Finalmente, el Sevilla se encargó de despejar todo tipo de duda en un empate (0-0) contra la Real Sociedad pleno de intensidad y en el que cualquiera pudo llevarse los tres puntos.