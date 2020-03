Monchi aplaudió la decisión de parar el fútbol

No hay fútbol en medio mundo. El coronavirus ha obligado a tomar medidas drásticas en un sinfín de países.

Monchi cree que lo mejor que se ha podido hacer es que el balón deje de rodar por el bien de todos. "El fútbol tenía que parar, era el final más lógico. Ha reinado la cordura en Europa y en el mundo. Prácticamente el 100% de los campeonatos van a estar parados. Prima la salud de todo el mundo por encima de cualquier otro interés particular", dijo Monchi en declaraciones al Sevilla.

"Creo que tenemos que dejar trabajar a los profesionales. Ahora mismo volver a pensar en el fútbol es una isla dentro de todos los problemas que hay... Gente que está muriendo, problemas económicos, etc. Debemos dejar trabajar a todos", continuó.

Además, defendió el trabajo de la FIFA, la UEFA y la RFEF. "Ellos manejan la información y son los que puedan usarla de la mejor manera posible. Sé perfectamente que están trabajando con distintos escenarios. Hay que tener tranquilidad y saber que el fútbol es una pieza de este puzle que hay que cuadrar", destacó.

Por último, habló sobre la posibilidad de que las competiciones terminen antes de verano. "Todos queremos que termine todo antes del 30 de junio, pero no lo sabemos. Si no es así, habría que buscar soluciones para regular una nueva situación. Especular ahora con los contratos me parece demasiado pronto, porque en un nuevo escenario habría nuevas normas", concluyó.