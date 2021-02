Monchi descarta a Isco: "Él quiere salir, pero no hay nada"

El futuro de Isco Alarcón se aleja cada vez más del Real Madrid. El malagueño solo ha participado en 15 encuentros en la presente temporada, con un total de 490 minutos disputados.

Desde hace varios meses se comienza a hablar de su posible salida del club y varios medios no dudaron en señalar al Sevilla como uno de los interesados.

Pero Monchi, director deportivo del Sevilla, lo negó: "Si el presidente tuviera que decir todos los nombres que hablamos... La conversación duró 15 o 20 segundos. Es una noticia que había salido, él me preguntó y le dije 'que no'. Y ese fue todo el interés por Isco".

"No vivimos en un sótano y leemos las cosas, pero más allá de que en el día a día hable con el presidente o el vicepresidente, hay cosas que saltan y el presidente me pregunta si eso es verdad y yo le digo: 'Sí, presi, sí, no te lo he comentado'. Pero no es el caso de Isco", agregó en una entrevista en 'Estadio Deportivo'.

Monchi continuó: "Es un rumor, un rumor lógico, porque quiere salir y aquí está un entrenador que lo ha tenido y con el que jugó a gran nivel, pero no hubo aboslutamente nada, ni un movimiento".

"Afortunadamente en esa posición tenemos jugadores muy interesantes. Es de las posiciones del campo en la que podemos estar más tranquilos. En los perfiles que puede jugar Isco tenemos jugadores aquí y fuera que nos van dar seguro rendimiento", concluyó.