Monchi, insaciable: "Tenemos una final el 24-S"

El Sevilla venció este viernes al Inter de Milán y se coronó como campeón de la Europa League. El título, además de otras recompensas, le otorga la disputa de la Supercopa de Europa ante el Bayern de Múnich.

Centrado en esta gran cita demostró estar Monchi, director deportivo del club, tras el pitido final: "Tenemos una final el 24 de septiembre, esa final que hay que ganarla y no perder ni un minuto".

"Cuando uno trabaja y planifica lo hace pensando en lograr lo máximo. No te hubiera dicho antes de empezar la temporada que íbamos a quedar cuartos y campeones de la Europa League, pero sí que lo íbamos a intentar", agregó.

Monchi, además, quiso brindar el título a muchas personas que ya no están con él: "Estoy en una nube, acordándome de mucha gente: de Antonio, de José, de mi amiga Isa, que creo que nos ha llevado a donde estamos. He perdido varios amigos, a mi suegro, a gente del carnaval, ha sido un año muy duro y me acuerdo de todos ellos".