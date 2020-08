Monchi insiste en que no ve posible fichar a Rakitic

Todo son sonrisas en el Sevilla después de que los de Lopetegui dejaran en la cuneta al Manchester United y se encuentren en disposición de ganar una nueva Europa League.

Tras este partido, Monchi habló de la posibilidad de fichar a Ivan Rakitic en 'Diario de Sevilla', donde ya había mostado dudas acerca del regreso del croata.

"Ivan es un jugador que dice que le gustaría volver al Sevilla hoy, mañana o en dos años. Personalmente, me gustaría que regresara. No oculto que es mi amigo, pero, por lo que veo ahora mismo, parece muy difícil por no decir imposible", explicó Monchi.

El hombre milagro de la secretaría técnica sevillista insistió en que no ve posibilidades a corto plazo: "Nunca se debe decir nunca en el fútbol, pero a corto plazo no se puede hacer. Es tan complicado económicamente que no creo que se pueda hacer".

A pesar de no jugar ni un minuto en el 2-8 ante el Bayern, Ivan Rakitic es uno de los señalados en el Barcelona por su edad y su evidente bajón físico.