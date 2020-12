Monchi descarta poner fecha a su marcha del Sevilla

El binomio Sevilla-Monchi es uno de los que más éxitos tiene en el fútbol mundial. El gaditano, director deportivo del club, está enamorado de su trabajo y no ve una fecha final.

Monchi eludió a su futuro en una entrevista en la 'BBC', y mostró su amor a los colores. "Me considero un privilegiado. He estado haciendo lo que soñaba cuando era niño. Esto durará mientras me sienta feliz", aseguró.

"No he marcado una fecha en el calendario. Vengo a trabajar con la misma ambición. Me iré cuando me sienta ansioso cuando abra la puerta de mi oficina. Tengo la suerte de tener amigos que no se enojan cuando prometo volver a llamar... y lo hago cinco días después", explicó.

Eso sí, Monchi es consciente del tremendo esfuerzo que hacen sus seres queridos tras tantos años en el trabajo de director deportivo, tanto del Sevilla como de su etapa en la Roma.

"Se lo debo a mi familia, a mis amigos y también a mí mismo. Necesito devolverles ese tiempo. Incluyéndome a mí. Es por eso que no estaré aquí por mucho tiempo. Todos los demás están en segundo lugar. Conozco a mi esposa desde los 15 años. Mis hijos, de 27 y 21 años, se criaron en estas circunstancias. Le doy tanta prioridad al club que sacrifico mi bienestar", indicó.