Monchi no ve el momento de que empiece el choque: "Ya lo he jugado en mi cabeza"

El Sevilla podría certificar su pase a la primera final de la temporada este miércoles. Los hispalenses visitan al Barça en la vuelta de las semifinales coperas con la renta del 2-0 de la ida y, aunque en Liga cayeron recientemente por 0-2, Monchi confía en el pase.

El responsable de la parcela deportiva del Sevilla aseguró a los medios oficiales del club que ya es ha imaginado el choque en su cabeza. "He jugado ya muchas veces en mi cabeza el partido y me quedará por jugarlo varias veces más. Uno busca parangones con otras situaciones similares, con otros partidos, con otros momentos... Y, bueno, pienso en ganar el partido que tú puedes dominar. A ver si somos capaces", explicó.

Monchi analizó el momento de la plantilla: "El grupo está bien, está metido, responsable, sabiendo lo que nos jugamos. Yo creo que está ilusionado, estamos ante un reto importante y ante una posibilidad muy bonita que afortunadamente estamos viviendo reiteradamente mucho estos años. Pero por ser repetitiva deja de ser ilusionante. Hay ilusión en el grupo, pero la ilusión sola no nos va a valer".

Finalmente, un consejo a los aficionados del Sevilla: "Hay dos palabras que empiezan por i que son importantes. Ser imperturbables, no salirse nunca del partido, no dejarse llevar por cualquier circunstancia que no sea lo meramente futbolístico. Y luego la identidad, no perder nuestra identidad".