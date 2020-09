Monchi se rinde con Reguilón y mantendrá a los pesos pesados

Monchi es bien conocido tanto por su buen hacer a la hora de negociar con otros clubes como por su sinceridad ante los micrófonos. Durante la presentación de Óscar Rodríguez, le preguntaron sobre qué pretende hacer el Sevilla en lo que queda de mercado y fue cristalino.

"Me gustaría transmitir un mensaje de tranquilidad al sevillismo. No atisbo la salida de algún jugador importante en este mercado porque no hay ofertas importantes por ellos. El mercado está muy parado, los equipos sufren las consecuencias económicas de la pandemia, y no veo que los jugadores importantes del club se vayan a mover. Si alguno tuviera que moverse, intentaremos suplirlo de la mejor manera posible", afirmó.

"Con Reguilón ya lo dije el otro día. Nos gustaría que se quedara aquí, pero hay rivales muy fuertes con los que no estamos en condiciones de competir. Echemos los pies al suelo cuando hablamos de cifras porque estamos en una crisis médica mundial. Al Sevilla le ha pillado con el club saneado, pero no se pueden hacer locuras y el mercado lo va a notar", añadió.

Y, sobre la posible marcha de Carlos Fernández, aseveró: "Quedan 27 días de mercado y estamos haciendo gestiones para incorporar algunos jugadores. Por Carlos Fernández hay mucho interés telefónico, como yo lo llamo, pero él está entrenando con el Sevilla. Si hubiera algo interesante lo valoraríamos como con otro jugador. Pero lo veo ilusionado junto a sus compañeros".

También habló sobre otras dos posibles incorporaciones al cuadro hispalense. No adelantó que estén avanzadas, sino que calmó a los aficionados: queda mucho por hacer. "A día de hoy el Sevilla no ha hecho ninguna gestión por Marcos Alonso. Acuña ya dije que entra dentro del perfil, pero tampoco hemos hecho ninguna gestión", explicó.