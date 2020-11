Monchi ve al Atlético peleando por la Liga con Barça y Madrid

Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi', director deportivo del Sevilla, dio una extensa entrevista a 'El Desmarque' en la que desgranó la actualidad del fútbol español. La casi salida de Leo Messi, el Real Madrid, el nivel de LaLiga, si es un año para que la gane un 'outsider'...

Sobre esto último, el icónico directivo hispalense entiende que dependerá de si Barcelona y Real Madrid normalizan sus números. Incluso da registros en los que tendría que estar ese tercer equipo para llevarse el título por encima de los dos gigantes españoles.

"Para que un equipo que no sea Madrid o Barcelona gane LaLiga, tiene que estar en la horquilla de 80 u 85 puntos. 70 ya te digo que no, 80 vamos a ver... Evidentemente, el Barcelona y el Madrid han perdido puntos, pero es pronto para a vaticinar que LaLiga pueda ir a esos puntos", explicó.

"Si se normaliza en cuanto a puntos, equipos como el Atlético de Madrid van a tener opciones. De hecho, cuando ganó LaLiga fue en una situación similar", agregó Monchi, quien ve presidamente a Joao Félix como un nuevo referente del campeonato.

"Joao es un jugador magnifico que tiene todos los registros. Ha necesitado un año de adaptación, lógico y normal, porque a veces no nos damos cuenta de que es necesario, más allá de lo que cueste o no cueste, porque es gente joven, que viene de un campeonato distinto, con exigencias distintas", aseveró.

Monchi confiesa que el portugués es una de sus debilidades: "Una vez que ha pasado esa frontera, o esa travesía de adaptación, ahora mismo es uno de los jugadores más decisivos que hay en el campeonato español y posiblemente de Europa".

Cuestionado por el éxodo de jugadores, se refirió a Leo Messi y su decisión de permanecer en el Barça, al menos este año: "Para el futbol español es bueno que cuantos mejores jugadores haya todos estaremos más contentos, más allá de que sean rivales o no. Es una buena noticia que continúe y esperemos que continúe muchos años más".

Sobre la ausencia de fichajes del Madrid, Monchi no se mojó: "Ahí sí que no me atrevo a responder. El Real Madrid habrá hecho lo que crea oportuno, tiene unos magníficos gestores, es un club supersaneado, con una estructura magnífica, y creo que lo que hayan hecho es porque lo han pensado, madurado y tomado esa decisión".

Por otra parte, lamentó la condensación del calendario, pero habló con resignación: "Evidentemente no es lo ideal, pero también es verdad que no sé si hay otra alternativa. Es todo tan complejo. Estoy convencido de que en otras circunstancias las decisiones habrían sido otras, pero ahora mismo es muy difícil si queremos salvar los campeonatos".

"Es verdad que los que están pagando los platos rotos son los jugadores, los profesionales, y estoy de acuerdo en que tenemos que cuidarlos lo máximo posible, pero también es verdad que, si yo tuviera la solución absoluta, exactamente cuál sería el camino lo propondría, pero no es fácil", continuó.

También habló de las quejas por esto de Lopetegui, al que elogiaba en otra parte de la entrevista: "Entiendo evidentemente las quejas no solamente de Julen, sino de otros muchos entrenadores, porque son los que conviven con los jugadores, pero entiendo también que no es tan fácil decir que esto es así, así o así, porque hay muchas cosas que rodean al mundo del fútbol que también hay que salvar".