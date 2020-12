Monchi ve al Sevilla capaz de competir a Borussia Dortmund

Monchi no teme al Borussia, pero sí lo respeta. Considera que en octavos se enfrentará su Sevilla a un rival de altura, y lamentó el tener que jugar la vuelta a domicilio.

Analizó Monchi la eliminatoria que le espera al Sevilla ante el Borussia Dortmund. "Es un rival con el que podemos competir pero que va a ser muy difícil. Muy, muy difícil. Son los únicos que han podido seguir la estela del Bayern en los últimos años", explicó.

"Yo estaba contento por estar en el sorteo, entre los 16 mejores de Europa. Hubiera estado igual de contento con quien hubiera sido el rival. Vamos a echarla al suelo, es el Borussia Dortmund, campeón de la Champions y que ha sido campeón de grupo. Intentemos darle normalidad al sorteo", añadió.

Lo que lamentó fue el hecho de tener que jugar la vuelta fuera, aunque quizá la pandemia evite que sea un drama. "A mí me gusta jugar la vuelta al calor de mi afición, pero como no sabemos o que va a pasar en marzo y es algo que estaba previsto, es algo en lo que no me detengo. No lo veo como un condicionante tan negativo como en otras circunstancias", valoró.

Y por último analizó la situación actual del Borussia. "Hay un mercado por delante, han cambiado de entrenador... Vamos a tener tiempo de estudiarlos con detenimiento, pero quedan dos meses largos para el partido de ida y a día de hoy es difícil evaluar cómo estaremos los equipos", dijo, para finalizar.