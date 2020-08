Monchi ve imposible fichar a Rakitic

La vuelta de Ivan Rakitic al Sánchez-Pizjuán es uno de los grandes sueños del sevillismo. El croata, que ha perdido peso en la plantilla del Barcelona, podría hacer las maletas, aunque es prácticamente imposible que lo haga con dirección al Sevilla.

"¿Que a mí particularmente me gustaría que algún día, si se dan las cosas, pudiera volver? No escondo que es mi amigo. ¿Se darán esas posibilidades? A día de hoy lo veo difícil, por no decir imposible. Cosas más difíciles se han visto. Pero a cortísimo plazo no lo veo. Es tan complicado económicamente que no lo veo", aseguró el director deportivo del Sevilla en 'Diario de Sevilla' sobre el jugador del Barcelona.

Reconoció Monchi que el mercado es más complicado que otros años por la situación dejada por el COVID-19. "Es todo mucho más hermético. Todo lo que se está manejando lo estoy llevando yo personalmente. Sé con quién tengo que compartir las cosas del club, pero en otro momento a lo mejor me abro un poco más", aseveró.

"En un escenario normal sería pesimista porque son jugadores que han llamado mucho la atención, y además somos un club que trabajamos como trabajamos y que no vamos a cambiar", dijo sobre posibles salidas.

Explicó Monchi que, pese a todo, es "optimista" con respecto a las ofertas que puedan llegar y así retener a sus estrellas. "Si vienen ofertas que son increíblemente buenas, se estudiarán. Pero en este mercado en el que la incertidumbre es muy grande, soy más optimista en cuanto a que se queden. No veo potencial económico para jugadores que han crecido mucho en su valor", ratificó.