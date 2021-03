Mónica Vergara, convencida del potencial de México para ganar a las mejores

La seleccionadora mexicana de fútbol femenino, Mónica Vergara, afirmó este sábado que su propósito al asumir el cargo es que sus pupilas jueguen sin complejos contra los mejores equipos del mundo, y derrotarlos en mundiales o Juegos Olímpicos.

"Siempre voy a querer este tipo de duelos contra las mejores. Para pensar en grande te tienes que enfrentar a las grandes, mientras mayor sea el nivel de los partidos más experiencia vas a tener", señaló en entrevista a 'EFE' la ex futbolista.

A los 37 años, Vergara recibió la encomienda de encabezar una nueva era del fútbol de mujeres en México, con la tarea de sacar al equipo de una crisis de resultados y convertirlo en protagonista a nivel mundial.

A pesar de contar con varias jugadoras en el fútbol europeo y en el de Estados Unidos, y de que el país cuenta desde 2017 con una Liga Femenina, México sufrió sonadas derrotas en los últimos años, en los que quedó fuera del Mundial de Francia 2019, de los Olímpicos de Tokio 2020 y del podio en los pasados Juegos Panamericanos. "Siempre tienes que pensar en superar cosas anteriores, debemos trabajar para que esta sea la mejor versión", añadió.

Vergara fue una de las líderes de la Selección Mexicana que alcanzó los cuartos de finales en los Olímpicos de Atenas 2004, después de lo cual se hizo auxiliar del entrenador Leonardo Cuéllar y tomó las riendas del equipo Sub 17, al cual llevó a la final del Mundial de Uruguay 2018, en el que perdió por un gol ante España.

"Ahora tengo un grupo con varias generaciones. Muchas han tenido varios procesos en la selección y en equipo extranjeros, entonces estamos formando una selección con una mentalidad y un modelo de juego único. La tengo que visualizar en lo más alto", explicó.

De la mano de Vergara, México sumó en febrero una victoria y un empate con Costa Rica, en un par de amistosos que iniciaron la nueva época del equipo.

Mónica reconoce que a diferencia de los hombres, que no enfrentan en Concacaf a los mejores del mundo, México tendrá entre sus rivales de la zona al campeón mundial Estados Unidos y a Canadá, octavo lugar del ránking de FIFA.

La entrenadora cree que eso es positivo porque si pretende poner al tri entre los mejores cuadros del mundo, es mejor comenzar temprano contra los más fuertes, en eliminatorias mundialistas y olímpicas. "Ya se les ha ganado, no hay razón para no pensar que no se les pueda volver a ganar", recordó.

Con figuras como la goleadora Charlyn Corral, del Atlético de Madrid, la defensa Kenti Robles, del Real Madrid, y la delantera Rubí Soto, del Villareal, entre otras, México cuenta con talento en todas las líneas, en algunos casos con figuras sobresalientes en la liga local.

La estratega apuntalará la defensa, estimulará la creatividad en mitad de la cancha y la puntería en el ataque, pero cree que para su proyecto será decisivo trabajar lo humano. "Quiero guiarme por mis valores, hacer sentir a las jugadoras que se les respeta, nos interesa mucha la persona; gracias a eso serán mejores jugadoras", concluyó.