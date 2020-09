"Mono", el insulto que según los expertos espetó Álvaro a Neymar

El incidente entre Álvaro González y Neymar sigue trayendo cola. Ahora, expertos brasileños en lectura de labios han echado más leña al fuego. Dicen estar convencidos de que el defensa español llamó "mono" a su compatriota.

El programa 'Esporte Espetacular' llamó a varios expertos en lectura de labios para salir de dudas de una vez acerca de lo ocurrido entre Álvaro y Neymar, y todos llegaron a la misma conclusión.

"No pudimos, por ejemplo, entender lo que dice antes de pronunciar la palabra 'mono'. Pero en la palabra 'mono' tuvimos consenso en el momento en que se estaba haciendo el trabajo de lectura de labios", explicó uno de ellos, Felipe Oliver.

Por ahora, la Comisión de Disciplina de Francia no se ha pronunciado al respecto, pero no es descartable que realice su propia investigación, si es que no está ya en marcha, con sus propios expertos, de nuevo, si no es que ya lo está haciendo. Por ahora, el único castigado ha sido Neymar.