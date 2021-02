Monreal defendió a Odegaard tras su marcha del Madrid

La decisión de Martin Odegaard de marcharse en busca de minutos ha provocado críticas por su falta de lucha para buscar jugar en el Real Madrid así como defensores a ultranza.

Uno de los del último grupo es Nacho Monreal, que sabe bien lo que es vestir la camiseta del Arsenal. "Estoy muy contento de que esté disfrutando de la experiencia del Arsenal, el otro día le vi debutar de titular e hizo un partidazo", dijo en 'Radio Marca'.

"¿No triunfó en el Real Madrid? En el centro del campo tienen jugadores que llevan muchos años y todos sabíamos que iba a ser complicado. Odegaard tuvo mala suerte con las lesiones y tuvo que buscar la que creo que es la mejor solución para todos", añadió el lateral.

Explicó Monreal que tiene "una gran relación con Odegaard" y que "todo el mundo sabe que es un gran jugador". "Yo os digo además que es una gran persona", añadió el futbolista.

Monreal sueña con volver a la Selección Española, pero no le quita el sueño: "Creo que es un tren muy complicado. He disfrutado mucho de jugar con España sin ser un crack. No renuncio y trabajo, pero no está yendo ni Jordi Alba, que es de los mejores...".

Por último, Monreal no dio más detalles de su posible renovación por la Real Sociedad: "De momento no lo he hecho, pero estamos hablando de ello".