Monreal lo tiene claro: "Es un resultado injusto"

El partido en el Reale Arena tuvo de todo, pero al final los puntos cayeron del lado del Valencia, que se coloca líder gracias al solitario gol de Maxi Gómez. "Ha sido un partido bastante igualado, con muy pocas ocasiones. Hemos intentado tener el control, tener llegadas pero no hemos estado acertados en los últimos metros", destacó el lateral.

"Es un resultado injusto. Lo más justo hubiera sido un empate porque apenas ha habido ocasiones, pero en esa contra nos han hecho el gol", analizó el ex del Arsenal y Málaga, entre otros.

Por otro lado, el jugador de la Real Sociedad subrayó el gran partido, "sobre todo a nivel físico", del Valencia. "Hemos intentado jugar como sabemos, teniendo la pelota. Sabíamos que si la teníamos íbamos a tener ocasiones, pero nos ha costado porque ellos han hecho un buen partido. Ha sido un encuentro de pocas ocasiones en el que el equipo que ha estado acertado se ha llevado los tres puntos", indicó.

"Arriba no hemos estado finos en el último centro, en el último pase. Hemos estado un poco precipitados y tenemos que mejorar para el sábado que tenemos otro partido. No lo creo. Somos un equipo en el que todos los que salen desde el banquillo están aportando. El míster así lo ha entendido y los que han salido han dado un plus", concluyó.