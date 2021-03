Montiel se cae de la lista de River ante Godoy Cruz

Después del empate en el 'Superclásico', River tiene la mente puesta en el duelo contra Godoy Cruz. El 'Tomba' espera al 'Millonario' y el cuadro de Gallardo irá en busca de los tres puntos.

De cara al partido, el técnico ofreció la convocatoria de 20 futbolistas en la que no aparecía Montiel. El lateral, que no estuvo frente a Boca, no pudo llegar a tiempo a la cita de este sábado.

A pesar de haber superado un cuadro de mononucleosis en apenas 15 días, el 'Muñeco' decidió no llamar al futbolista argentino porque todavía necesita recuperar la forma.

Asimismo, hay que destacar las ausencias de Milton Casco (sanción) y Robert Rojas (lesionado).