Montoro abogó por corregir errores y seguir adelante tras el 0-4

El futbolista del Granada Ángel Montoro analizó lo ocurrido durante el partido de este sábado frente al Barcelona. Los nazaríes se marcharon con los bolsillos vacíos después del contundente 0-4 final.

"No voy a entrar a valorar al árbitro porque no va a llegar a ningún punto. Nos hemos quejado, no voy a mentir, no estábamos de acuerdo con algunas decisiones, pero no va a aportar nada, así que para qué", explicó durante su paso por 'Movistar La Liga'.

Además, en cuanto al choque, precisó: "Cualquier derrota siempre es dura. Iniciamos bien el partido y a raíz del gol nos costó un poquito más. A pensar en el siguiente, corregir los errores y seguir adelante".

"El 0-1 nos ha descentrado un poco por cómo ha sido. Luego nos ha costado mucho. El Barça tiene muchísimo potencial, te dificulta mucho y a la mínima que tienen, te generan una ocasión y te hacen gol", agregó.

También se refirió al partido de este amrtes frente a Osasuna: "El martes tenemos un partido muy importante ante Osasuna, que nos lo va a dificultar muchísimo y vamos a salir a por los tres puntos como hacemos siempre".

"Estoy muy contento por poder volver. Me he encontrado bastante bien. A seguir, a ayudar al equipo desde dentro que es lo que todo futbolista quiere y a seguir trabajando", concluyó el futbolista del Granada.