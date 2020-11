Morales ansía reestrenar el Ciutat de València con un triunfo

El capitán del Levante, José Luis Morales, explicó este sábado que le impactó la primera vez que visitó la remodelación del estadio Ciutat de València, cuyo estreno será este domingo ante el Alavés y que será un aliciente más para "darlo todo" sobre el terreno de juego.

"Es la segunda vez que lo veo y ya la anterior vez me impactó muchísimo. Cuando he entrado he seguido alucinando y seguramente cuando esté completo volveré a alucinar", dijo Morales tras visitar el campo junto a la televisión del Levante.

El capitán del equipo explicó que la puesta de largo del Ciutat de València será "un aliciente más para darlo todo sobre el terreno de juego y conseguir los tres puntos" ante el Alavés, partido al que llegan tras cinco jornadas sin conocer la victoria.

"Estamos contentos, con muchas ganas y con mucha ilusión y ojalá podamos estrenar el campo con una victoria", indicó el futbolista madrileño, que confesó que el Ciutat de València ha cambiado radicalmente desde su llegada al club en 2011.

Morales comentó que el choque ante el Alavés es clave. "Creo que este partido nos viene muy bien. Es un rival con el que nos vamos a jugar prácticamente el objetivo", indicó el madrileño, que se mostró satisfecho con el trabajo del equipo pese a los discretos resultados.

"El equipo ha trabajado muchísimo en muchos partidos y en un cómputo global de los partidos que llevamos ha merecido más puntos de los que lleva. Queda mucha competición y vamos a seguir creyendo en lo que estamos haciendo" finalizó.