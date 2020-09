Morata dio sus motivos para volver a la Juve

Atrás quedó el Atlético para Morata. Este curso jugará como cedido en la 'Vecchia Signora', un club al que adora.

"Si me he decidido a volver a la Juventus es porque un es gran club, un gran equipo y una gran familia. Cuando pasas por un sitio y te sientes en casa, siempre quieres volver", explicó cuando le preguntaron por qué se decantó por el club 'bianconero' y no por otro.

Además, cree que puede aportar mucho al club: "Tengo muy buenas sensaciones. Siempre he estado ligado a la Juve. He sido muy feliz aquí y no veo el momento de sumarme a mis compañeros".

Morata se ve ahora mucho más maduro. "Mi primera etapa aquí fue muy bonita, pero ahora que vuelvo creo que lo hago como un jugador mejor. He crecido en muchos aspectos y creo que esta segunda parte será aún mejor", finalizó.