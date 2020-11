"Morata es un jugador muy diferente desde que ha vuelto a la Juve"

En la convocatoria de España para los compromisos ante Países Bajos, Suiza y Alemania destacaron las novedades de Morata y los 'colchoneros' Koke y Marcos Llorente. Sobre ellos giró el grueso de la comparecencia ante los medios de comunicación de Luis Enrique.

"Cómo van los equipos siempre tiene influencia. Cuando están arriba tienen jugadores más motivados, con más confianza, pero también hay excepciones. En este caso siempre hablo de que hay unos 60 jugadores en lista, luego otra de 30 y entre ellos hay jugadores del Atlético y de otros que ahora no han entrado", expresó sobre el regreso de los rojiblancos.

"Me reafirmo en lo que dije, no hay nada especial. En esta lista me apetece ver a Koke y a Marcos Llorente y nada más. No ha habido ninguna decisión que tomar porque tengo total libertad para escoger jugadores españoles de cualquier Liga. Luego os lo creeréis o no, pero intento ser lo más transparente posible", añadió ante la polémica suscitada por las últimas listas sin atléticos.

En particular, así habló de Marcos Llorente: "Veo que es un jugador muy completo. Cuando le vea, le preguntaré para que me diga dónde se ve más a gusto. Es un jugador muy versátil, algo que no esperábamos cuando empezó jugando de pivote. Normalmente los pasos hacia adelante de los jugadores cuestan mucho porque hay menos espacios, pero sabe interpretar esas situaciones".

"Es un jugador versátil, bien dotado técnica y físicamente. Tengo muchas ganas de ver qué cosas nos puede ofrecer. A veces cuando traes a un jugador esperar muchas cosas y la mayoría pasan, pero luego hay otras que te sorprenden", añadió Luis Enrique, que también se refirió a Koke.

"Koke siempre me ha gustado, pero el centro del campo es una de mis debilidades y hay muchos jugadores y muy buenos. Koke es un gran jugador y como persona es un diez. La última vez me llevé una impresión maravillosa y tengo muchas ganas de volver a verlo. Le pediremos otras cosas tácticamente", dijo cuestionado sobre en qué ha mejorado el centrocampista del Atlético.

Respecto a Álvaro Morata, Luis Enrique destacó su evolución en la Juventus: "No estoy preocupado por el '9'. Ni lo estuve, ni lo estoy, ni espero estarlo. Serán los números los que lo indiquen. A Morata lo convoco porque seguimos la progresión de todos y él, desde que ha vuelto a la Juventus, en términos de confianza es un jugador muy diferente y los números así lo indican. Tiene una actitud que me gusta y es un placer volver a contar con él".

"Los que estamos fuera podemos apreciar que en cuanto a confianza, las cosas que hace y rendimiento, es bastante superior al anterior. Y siempre he estado contento con su rendimiento, pero ahora que ha vuelto a Italia se puede apreciar que está mejor. No hablo de goles, ocasiones o hasta goles anulados, sino de su actitud en ataque y defensa y su aportación al juego", continuó.

En este sentido, se suele decir que los jugadores que no son de Barcelona o Madrid lo tienen más difícil: "La lista que vaya la Eurocopa no tendrá mucho que ver con esta, seguro. Hay aspectos que no podemos controlar como sanciones, lesiones e infinidad de situaciones. Jugar en estos grandes es más difícil que en otros equipos, pero no controlo cuántos hay de uno u otro. Cuando vienen les recuerdo que ya no están en su equipo, sino en otro con los mejores jugadores del país".

No quiere un grupo cerrado de jugadores

Continuando con lo meramente deportivo, así habló de lo que le viene a España ante Suiza y Alemania, al margen del amistoso contra Países Bajos: "En la primera edición merecimos estar en la 'Final Four', pero Inglaterra estuvo más acertada. Ahora tenemos una situación parecida, hemos estado casi todas las jornadas primeros y hay que refrendarlo con estos partidos. Pero no será fácil porque en este grupo aún podemos pasar todos como primeros".

"Como no podemos cambiarlo, es lo que hay. Hay tiempo para llegar todos bien. La ilusión y la intención es que no hay excusas", continuó respecto a los cortos plazos hasta la Eurocopa y tomó unas palabras de Guardiola criticando el calendario para hablar resignado: "Cuando compites cada tres días haces entrenamientos en los que no se puede entrenar casi nada, porque el estado físico no te permite mejorar nada. Todos los que hemos estado en clubes así lo hemos vivido".

"Yo, como seleccionador, estoy aún en más igualdad de condiciones respecto a mis competidores y solo puedo valorar el tiempo que tengo, sacar el máximo provecho y haremos lo mismo que en octubre: aprovechar sesiones de vídeo, charlas, el escaso trabajo en el campo y seguir mejorando en los partidos", agregó.

Lejos de querer un equipo definido de cara a la Eurcoopa, Luis Enrique ve la situación para todo lo contrario: "No tengo la intención de cerrar un grupo, menos con las bajas continuas y la situación del COVID-19. Cuanto más amplio tengamos el abanico, más posibilidades de solventar los problemas que tengamos. Pero esto afecta al entrenador porque tengo que explicar la misma idea de juego 33 veces cada vez que viene un futbolista, aunque lo aceptaré. Viendo lo que se avecina, tener diez o 12 jugadores que estén en órbita no creo que perjudique".

Y entre ellos podría estar un Pedri que irá con 'la Rojita': "La lista de Luis de la Fuente es mía también. Pedri está en nuestra lista como cualquier jugador de la Sub 21. Miramos ahí mucho, lo máximo posible. Por norma no me gusta hablar de jugadores que no estén en mi lista, pero tenemos las puertas abiertas a que cualquier jugador de la Sub 21 se incorpore a la Absoluta".

Por último, para continuar con la clave azulgrana, valoró el último mes de Ansu Fati: "Con él la edad se queda en un segundo plano, no parece que tenga 18 años. Interpreta las situaciones del juego muy bien, sabe dónde están sus compañeros y el espacio, cómo hacer los apoyos, tiene gol, trabajo defensivo... Con él hay que tener cuidado de que siga con tranquilidad y que se vaya desarrollando como persona y jugador. Lo que veo dentro del campo me gusta, le veo muchas posibilidades".