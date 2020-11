Morata está habilitado en la Champions

Morata lleva cinco goles en esta edición de la Champions, que podrían ser ocho de no haberle sido anulados tres el mismo día, el del 0-2 ante el Barça en Turín. Con solo cuatro partidos, el madrileño ha igualado su mejor temporada goleadora en la competición,

El delantero 'bianconero', ex de Atleti, Chelsea o Madrid, está de dulce. Si no, no se explican sus cifras goleadoras de esta temporada. Porque, pese a todo, pese a las bromas y los 'memes', son magníficas.

Ha anotado cinco goles en lo que va de Champions. Los mismos que anotó en la temporada 2014-15, pero entonces necesitó 12 encuentros. Ahora solo ha jugado cuatro para alcanzar esa cifra, tres de titular y uno como suplente.

Más aún, de esos cuatro solo en uno se ha ido de vacío, y fue en el que más veces vio puerta, ante el Barça en Turín. Aquel día anotó tres goles, pero los tres fueron anulados, lo que dio pie a infinidad de chanzas al respecto.

Con su agónico gol al Ferencvaros, Morata ha llegado a los 20 goles en Champions. Para poner en perspectiva sus cifras de este curso, ha hecho un cuarto de todos sus goles en cinco partidos, y lleva 56 jugados. El 25% de sus goles en el 7% de sus encuentros. Impresionante.