Morata explicó su gol de 'doble penalti'

Morata, en declaraciones a 'Movistar LaLiga', trató con normalidad su doble intento desde los once metros. "Es parte del fútbol fallar, volver a intentarlo, sabía que iba a ir ahí el portero otra vez, pero que si la ponía más arriba podía entrar porque él la esperaba abajo", consideró sobre ese penalti lanzado dos veces por la entrada del defensor serbio Aleksandar Sedlar antes de que lanzara.

El ariete admitió que no vio si el defensor rival había entrado al área antes de tiempo, porque estaba "un poco agobiado por haberlo fallado". "No me esperaba pegarle mal y repetir el penalti, pero en cuando dicen de repetirlo se cambia el chip y otra vez a meterlo", explicó.

Morata se mostró "contento por ayudar al equipo" y valoró que con este resultado están "más cerca del objetivo que antes del parón". "Estábamos en una situación difícil, pero hemos vuelto muy bien, con una mentalidad muy buena y estamos muy contentos", añadió.

El '9' rojiblanco dijo que quería "meter más", ya que "para un delantero meter goles es muy importante" y valoró la importancia de ganar partidos con solvencia, como hicieron con este 3-0 o el 0-5 en Pamplona contra Osasuna.

"El partido en Pamplona nos sirvió para saber que podemos hacerlo, que hay que matar los partidos, que marcar el máximo de goles posible te puede hacer quedar más arriba o más abajo", analizó Morata.