Morata, sobre el posible regreso de CR7 al Madrid: "Puede pasar de todo"

Esta semana hay parón por Selecciones. 'La Roja' espera sumar todos los puntos posibles para poder estar en el Mundial de Catar de 2022.

Este jueves, Grecia será el rival de España. Sobre el encuentro habló Morata en rueda de prensa.

"Cristiano y yo podíamos estar más felices. Ha sido un año complicado. Por pequeños detalles, algunos partidos los hemos perdido. Yo lo veo bien. Es cierto que cuando estás acostumbrado a estar siempre en la Champions es difícil estar fuera, pero bueno... Hay que pensar que queda temporada todavía", dijo cuando le preguntaron si estaban él y CR7 contentos en la Juventus.

Cuestionado por el nivel que tiene España para la Eurocopa dijo que ve bien a 'la Roja'. "Las bases son muy buenas, hacemos buen fútbol y si nosotros tenemos la pelota, creo que podemos ganar a cualquiera", apuntó.

"Mi sueño es ganar algo con España. No se puede superar lo que han hecho generaciones anteriores, pero eso es por lo que yo peleo. La Eurocopa de Francia habría ido mejor si no nos hubiera tocado Italia, pero hay que mirar en el futuro. Hay que pensar en lo que viene. Hablamos mucho de la Eurocopa, pero nos jugamos estar en el Mundial y hay muchas que se quedan fuera. Nosotros no queremos que nos pase eso", prosiguió.

Le preguntaron si le recomendaría a Ramos que dejara el Madrid y dijo que no es quien para darle ese tipo de consejos: "Con la edad que tiene Ramos y su trayectoria, si le tengo que recomendar yo... tiene un problema. Es el capitán del Madrid, de la Selección, siempre está pendiente de sus compañeros. Solo puedo desearle lo mejor y que sea cual sea la decisión que tome, que sea feliz".

En cuanto a la posibilidad de que Cristiano vuelva al Bernabéu deseó, por el bien de la Juventus, que eso no ocurra. "No tengo ni idea, no hablo con él de esas cosas. En la vida puede pasar de todo, pero ojalá se quede en Turín y que yo pueda verlo. Le deseo que sea feliz y espero tenerlo cerca el curso que viene", expresó.

Halagó el gran estado de forma de Marcos Llorente, jugador del Atlético: "Le costó ganarse el sitio allí. Todo lo bueno que le pase, para mí es una alegría. No hace falta ser su compañero para ver cómo trabaja y cuida su cuerpo".

Le dijeron si se sentía más querido por Pirlo que por Simeone: "No, le admiro y le respeto. Una de las mejores cosas que me ha pasado es haber estado a sus órdenes. Yo estaba feliz en el Atlético y ahora lo estoy en la Juventus. El futuro solo lo sabe el de arriba", respondió.

Dio las gracias a Luis Enrique por la confianza que le ha dado. "Me siento importante. Lucho me exige mucho y estoy muy agradecido de estar aquí", finalizó.