Morata tiene que encontrarse

El Atlético del Cholo Simeone está remontando vuelo tras unas semanas de frustración, pero Morata no está acompañando a esta mejora. El atacante sigue sin conseguir marcar goles y son ya siete los duelos seguidos que acumula sin hacerlo.

Lejos queda ya la primera etapa de la temporada, cuando llegó a encadenar siete encuentros metiendo gol. El último de ellos, de hecho, fue con la Selección Española, lo que fue la guinda de su gran estado de forma: funcionaba con el Atleti y con su combinado nacional.

Pero, a pesar de que no se ha caído del once titular en las últimas semanas -solo salió desde el banquillo en el 2-2 ante el Valencia de la jornada 24-, no está siendo capaz de sumar goles al casillero de su equipo. Ha de encontrarse cuanto antes para no verse sustituido.

Esta circunstancia se potencia si se recuerda que Diego Costa está ya recuperado. Si el hispanobrasileño regresa en un alto estado de forma, puede que desplace a Morata del once titular. A Simeone le encanta su garra y, si la acompaña de los tantos que el madrileño no está logrando, podría darse.