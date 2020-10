Moreno y Genaro apuestan por el Mirandés para "seguir creciendo"

El nuevo jugador del Mirandés Genaro Rodríguez ha señalado durante su presentación que quiere "seguir creciendo a nivel personal y profesional" de ahí que haya llegado a un acuerdo con el club rojillo para esta temporada.

"El Mirandés y Anduva es un mítico del fútbol español", ha señalado Genaro Rodríguez, quien se ha mostrado "muy contento" con su llegada a Miranda de Ebro. El defensa fue anunciado casi con el mercado de verano finalizado, aunque el jugador ha señalado que no se lo pensó.

"Los mercados son frenéticos, mi agente me comentó la idea de venir y no me lo pensé", ha confesado el sevillano, que se considera "un jugador polivalente, puedo actuar tanto de central como de pivote".

Genaro Rodriguez se ha descrito como un jugador "competitivo y ambicioso" dos aspectos que hilan muy bien con la filosofía del Mirandés. Por su parte, Sergio Moreno, otro de los últimos en llegar al Mirandés cedido desde el Rayo Vallecano ha señalado que "los ex rojillos del Rayo Vallecano" le han dicho que este es "muy buen sitio".

"Creo que el Mirandés es el mejor sitio para crecer para una persona joven como yo" ha afirmado el delantero que tras haber estado entrenando durante la pretemporada y en el inicio liguero con el conjunto de Vallecas cree que está "listo" para disputar minutos con los jabatos.

El delantero llega al Mirandés con el claro objetivo de superar los problemas de cara al gol que los de Jose Alberto López han tenido tanto en la preparación como en los primeros partidos. El delantero ha señalado que para él es "motivación que a un delantero se le exijan goles".