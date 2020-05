Morientes, dispuesto a dirigir la AFE

Fernando Morientes puede dar un paso más en su carrera fuera de los terrenos de juego. El ex jugador del Real Madrid es el principal favorito para suceder a David Aganzo al frente de la AFE.

"Tengo claro que uno tiene que estar si se le quiere. Por eso me lo estoy planteando realmente. La llamada del colectivo de futbolistas ha sido muy grande. Tengo claro que en los momentos más durros hay que arrimar el hombro", aseguró a 'Marca'.

"El fútbol es mi vida. He crecido, me he formado y he llegado a ser la persona que soy por este deporte que me lo ha dado todo. Si los futbolistas me necesitan, voy a dar lo mejor de mí. Los que me conocen saben de mi compromiso cuando me involucro en un proyecto", explico Morientes.

El ex delantero afirmó que "el teléfono no ha parado de sonar". "De golpe y sin esperarlo, desde hace unos días me han buscado antiguos compañeros y también jugadores en activo porque ven en mí un futbolista capaz de aglutinar diferentes puntos de vista y presidir la AFE", añadió.

Se mantiene todavía en la presidencia David Aganzo. Acusado de cohecho, el mandamás de la AFE asegura que todo es mentira y se agarra al puesto mientras Morientes se convierte en la alternativa.