Morientes hizo ver su implicación en el Racing Capri: "No vengo aquí de vacaciones"

Fernando Morientes ha sido uno de los impulsores de la creación del Racing Capri, que ve la luz junto al Racing Sacramento y el Racing Murcia dentro del Racing City Group. En la coqueta isla italiana, el español será el director técnico de su fútbol de formación.

El ex delantero del Real Madrid ya asumió el cargo y fue presentado hace varias semanas. Y además, habló con el diario italiano 'Reppublica' para hacer ver su alto grado de implicación con el proyecto del Racing Capri.

"No vengo de vacaciones, créeme. La idea de que una pequeña isla pueda soñar con gran fútbol me fascina", aseveró Morientes, que ve una buena oportunidad en este proyecto: "El fútbol vive un momento difícil y esta academia ayudará a los jóvenes para que crezcan en el lado deportivo y humano".

"Esta es una experiencia importante desde un pusto de vista personal y profesional. Me gustaría hacer converger todos los valores que he aprendido en mis 17 años como profesional: generosidad, trabajo en equipo, humildad y disciplina son fundamentales para aquellos que quieran jugar al fútbol en ciertos niveles", explicó respecto a su labor.

"Empezaremos desde abajo, por supuesto, pero el proyecto crecerá y ofreceremos a los jóvenes la oportunidad de ser futbolistas", continuó un Morientes que descarta meterse en el banquillo: "¿Volveré a entrenar? Bueno, me gusta dirigir y formar un equipo, pero también quiero encargarme de buscar y crear entrenadores que tengan la misma idea de fútbol que yo".

Por último, elogió la isla y aseguró que, si todo va bien, podría incluso irse allí a vivir: "La primera vez que vine a Capri, que no sabía nada de ella, me quedé embrujado con su belleza. Conozco algo de Italia más allá de Milán y Roma, pero quiero profundizar. De momento no me vendré a vivir aquí permanentemente, pero en el futuro, si el proyecto crece en la dirección adecuada, no descarto tomar una decisión radical".

De momento, el Racing comenzará su andadura en la Lega Nazionale Dilettani, que compone todo el fútbol no profesional de Italia por debajo de la Serie C, aunque el deseo, como explica Morientes y aseveró uno de sus dirigentes como es Morris Pagniello, es llegar a la élite.