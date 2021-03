Mosquera apuntó a la victoria ante el Levante "como sea"

El mediocentro de la SD Huesca Pedro Mosquera vuelve a la dinámica de equipo tras superar su lesión y las sensaciones son buenas. "Voy poco a poco. Llevo dos semanas prácticamente entrenando todo con el grupo y me encuentro cada día mejor. Pude completar un entrenamiento bastante importante con el equipo y me encontré con muy buenas sensaciones, así que contento. A pesar de que llevo bastante tiempo fuera, cuando vas viendo un poco la luz, estás más contento".

Mosquera se encuentra preparado para pisar de nuevo los terrenos de juego y ayudar al equipo: "Tengo muchas ganas porque hacía mucho tiempo que no me lesionaba y ha sido una lesión importante. Cuando estás tanto tiempo fuera del grupo, tienes muchísimas ganas de entrar en la dinámica, sí que es verdad que llevo semanas entrenado con ellos y ya pude ir convocado. Al final es lo que te gusta, es tu trabajo, es por lo que estás feliz de verdad, así que muy bien en ese sentido".

Respecto a la situación del equipo, el jugador tiene la confianza depositada en el trabajo de todos sus compañeros, cree que se va a revertir la situación y conseguir la salvación. "El equipo compite, está bien, nos viene pasando durante todo el año, no solo en este último tramo, que nos falta un pelín más de fortuna, porque el equipo lo intenta y lo da todo. Pero sí que creo que ese darlo todo y ese luchar en el campo va a hacer que estas últimas diez jornadas estemos más preparados para lo que viene que otros equipos. Yo confío mucho en este grupo".

"Hemos llegado vivos a este último tramo de temporada y simplemente tenemos que hacer cuatro o cinco puntos más de los equipos que están por encima y en eso estamos, estamos capacitados para ello. Estamos con muchísima confianza para conseguirlo", sentencia Mosquera.

Respecto al partido de la semana que viene contra el Levante considera que es "clave". "Cada vez quedan menos y tenemos que ganar un número de partidos para mantenernos en la categoría y cuando antes lo hagamos, mejor. Ese fin de semana contra el Levante tenemos que sacar los tres puntos como sea".

El entrenador les transmite tanto a él como al equipo mucha confianza. Además, le ha dado su apoyo desde el minuto 1 tras sufrir la lesión. "Tuve la mala suerte que el tercer día de entrenamiento me lesioné y siempre ha estado pendiente de mí. Siempre está pendiente de los que entrenan como de los que no, y eso se agradece bastante. La gente está muy contenta con él. Es una persona con mucho carisma, lo transmite al grupo y la gente. Yo creo que con él vamos a conseguir los objetivos".

La clave para conseguir la salvación la tiene clara: la confianza en el compañero. "Si cada uno cree en lo que puede dar y ofrecer al equipo, hará que nos salvemos", añadió.

Este domingo vuelve el público a El Alcoraz para el partido que disputa el filial. Según Mosquera, los jugadores necesitan tanto a la afición como la afición necesita volver a las gradas. "A nosotros nos da la vida que la gente vaya a los estadios, porque al final no tiene nada que ver un partico con público que sin público. Cuando eres pequeño no solo sueñas con jugar en Primera, sueñas en jugar en Primera con los estadios llenos, con la gente a la que le gusta lo que haces. Ese sentimiento es reciproco, para la gente no es lo mismo ver el fútbol desde casa que en el estadio, para nosotros no es lo mismo jugar sin gente. Así que contentísimos de que haya gente en El Alcoraz y esperamos que pronto sea para vernos a nosotros", concluyó.