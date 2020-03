Mosquera confía en la reacción del Extremadura

Las alarmas han comenzado a sonar en Almendralejo. El Extremadura cayó en casa ante el Real Oviedo en una final por la permanencia que deja a los de Manuel Mosquera a cuatro puntos de la salvación.

El técnico disgregó el encuentro en rueda de prensa, donde se mostró confiado de la reacción de sus pupilos. "Estamos preparados para este tipo de resultados. Somos un equipo que ante la adversidad se crece y vamos a salir de esta, seguro", zanjó.

"Sabíamos que contra el Oviedo teníamos un partido importante para ganar, pero la derrota no supone ir directos al abismo. Necesitamos ganar en Elche y darle la vuelta a esta situación", agregó el técnico azulgrana.

"Este equipo no se cae mentalmente de ninguna forma. No creo que sea la situación más crítica que antes. Es parecida a la que me encontré el año pasado, y no cambia nada", afirmó en última instancia.