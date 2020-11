Motta presenta su candidatura a suceder a Tuchel

Colgó las botas y el PSG le puso al frente del equipo juvenil, al que entrenó durante la temporada 2018-19, antes de dar el salto, durante dos meses, al Genoa. Y ahora suena para reemplazar a Tuchel.

Es uno de los candidatos a ocupar el puesto del cuestionado técnico alemán, a pesar de que su experiencia en los banquillos no es ni dilatada ni exitosa.

Con el PSG Sub 19 quedó segundo en su grupo del campeonato francés y se quedó fuera de la lucha por el título; en la Youth League cayó en dieciseisavos.

Su apuesta por el fútbol ultraofensivo no dio resultado con los juveniles del PSG, y su mala relación con la dirección deportiva del club le llevó a salir del mismo. Su destino fue el Genoa.

El club genovés había cesado a finales de octubre de 2019 a Andreazzoli, y apostó por Motta, ex jugador del club 'rossoblu'. Pero tras diez encuentros (dos victorias, tres empates, cinco derrotas) fue cesado.

Y ahora, un año después de su última experiencia en los banquillos, vuelve a sonar para ocupar el puesto de Tuchel en el PSG, por quien ha demostrado en más de una ocasión cierta animadversión.

Motta no es ajeno a los rumores, y se deja querer. "Me siento muy halagado cuando hablan de mí. Me hace sentir orgulloso y feliz tener el reconocimiento de la afición del club donde pasé la mayor parte de mi carrera. Espero que un día les pueda devolver toda esa confianza que tienen en mí", dijo, en declaraciones a 'RMC Sport'.

"Me gusta el fútbol ofensivo pero para eso es preciso ser dinámico, ocupar bien los espacios y atacar. Hay que recuperar la bola con rapidez y escoger la mejor opción. En un equipo como el PSG sería compatible este estilo", añadió, tratando de 'venderse' de cara a un hipotético liderazgo del club parisino.