Mou, a sus jugadores: "Tenéis que ser una panda de hijos de put*"

Que José Mourinho es un hombre peculiar no es sorpresa para nadie. El entrenador del Tottenham tuvo una curiosa forma de motivar a sus jugadores con una charla que ha salido a la luz y que no tiene desperdicio. "Durante los 90 minutos tenéis que ser una panda de hijos de put*, hijos de put* inteligentes, no estúpidos hijos de put*", comentó Mou.