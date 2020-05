Mou, a un jugador en el Oporto: "Solo puedes ser retrasado mental"

Casillas, Meireles, Quaresma... El Oporto anda aprovechando la cuarentena para ponerse en contacto con algunos ex jugadores de la entidad y realizar entrevistas en profundidad. El último ha sido Cándido Costa, quien reveló cómo fue la charla que mantuvo con José Mourinho, por entonces técnico de los 'dragoes', para salir del club.

"Fui estúpido. Era muy querido por la afición, tuve ese privilegio. En ese momento, tenía un gran papel en el equipo Sub 21, pero no tenía minutos en el Oporto. Me senté frente a Mourinho y dije que quería que me prestaran. Y él me dijo: 'Solo puedes ser retrasado mental", narró abiertamente.

Aquello tuvo lugar durante la temporada 02-03 y supuso el principio del fin para Costa, ahora retirado, quien desfiló por varios clubes lusos y tuvo una leve incursión en Inglaterra con el Derby County.

"Quería jugar, tuve dos buenas temporadas en el Oporto y pensé que estaba en un momento decisivo. Pero terminé yéndome y cuando regresé, Mourinho se había ido al Chelsea. Cuando vi a mis colegas ganar el campeonato, pensé: 'Realmente soy un martillo para el fuego", contó.