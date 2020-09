Mou aprovechó el 'caso Messi' para cargar contra el City de Guardiola

Messi se queda, que diría Piqué. Pero por momentos parecía que se iría al City. Una marcha que se antojaba inevitable, por mucho que los expertos la considerasen imposible por el 'Fair Play Financiero'. Y Mou lo ha aprovechado para iniciar las hostilidades este curso con el club de Guardiola, su némesis.

Le echábamos de menos, ese Mourinho mordaz, sin pelos en la lengua y demagogo como él solo. Cuestionado por la frustrada marcha de Messi al City, el técnico del Tottenham dio su particular punto de vista a la situación, sin cortarse lo más mínimo.

"En el Tottenham respetamos el 'Fair Play Financiero'. Sólo puede ir a un equipo que no lo respete, así que seguro que no es el Tottenham", espetó, en un acto promocional vinculado a un videojuego del que es imagen.

No mencionó al City, pero todos sabían a quién se refería el de Setúbal. Eso sí, cuando le preguntaron expresamente por la amnistía al club 'skyblue', Mou volvió a sacar toda la artillería.

"Fue una decisión vergonzosa porque si el City no es culpable, entonces no se le castiga con 10 millones de euros. Si no es culpable, no debería tener una multa. Pero si lo son, la decisión también es una vergüenza y debería ser expulsado de la competición", bramó Mourinho.