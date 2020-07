Mou atiza al TAS por librar al City: "Si no eres culpable, no pagas ni una libra"

Mourinho no tardó en valorar el fallo del TAS a favor del Manchester City. El portugués, que no disputará la Liga de Campeones la próxima temporada, no entiende cómo han podido castigar al club británico con dinero.

El TAS concluyó este lunes que las pruebas contra el City no son demostrables y que habían prescrito, por lo que decidieron levantarle la sanción de dos años sin competir en Europa y castigarles con 10 millones de euros por no cooperar en la investigación.

"Sé que para ellos es fácil pagar eso, pero aun así... Si eres culpable, te tienen que echar de la competición. No soy nadie para saber si son culpables o no. Mis críticas van para la decisión.

No entendió el giro del TAS: "Si el City no es culpable, que le multen con unos cuantos millones es una desgracia. Si no eres culpable, no te castigan. Y si lo eres, te tendrían que suspender. En cualquier caso, la decisión es un desastre. No digo que sean culpables, pero, si no lo eres, no pagas nada, ni una sola libra".

"Ahora hablamos del City, pero antes eran otros clubes en situaciones similares y ya sabemos cómo acabó todo. Así que pienso que lo mejor es abrir las puertas y dejar que todo el mundo disfrute. Hacerlo al menos con libertad", disparó Mou.

Un discurso que toma el mismo camino del que dejó en el aire Jürgen Klopp sobre la sanción al City...