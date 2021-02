Mou avisó del peligro de Ancelotti: "Carlo es Carlo, no va a un club a perder el tiempo"

José Mourinho se rindió a Carlo Ancelotti. El entrenador portugués no siempre deja críticas o sobradas en sus palabras. También suele practicar el elogio. Y con el técnico 'toffee' lo demostró.

En la rueda de prensa previa al duelo de la FA Cup, el luso avisó del peligro que siempre tienen los equipos de 'Carletto', del que asegura que no llegó al Everton de vacaciones.

"Carlo es Carlo. No va a un club a perder el tiempo. Intenta ser Carlo. Un ganador. Aporta ambición", dejó claro Mourinho.

"Allan o James son dos grandes jugadores. Con paciencia y desarrollo continuo del equipo, nadie mejor que Carlo para regalar un trofeo al Everton"; agregó sobre el rival de su Tottenham.

Para terminar, Mou habló de tocados y lesionados: "Serge Aurier dejó el partido el otro día. ¿Puede jugar? No lo sé. No lo creo. Pero tenemos una sesión de entrenamiento más. Giovani Lo Celso no tiene opción, Sergio Reguilon no tiene opción. Dele Alli entrenó ayer y estuvo bien. ¿Puede jugar? No lo sé. No está lesionado, pero tampoco en forma".