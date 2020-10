Mou cree que pudieron hundir más al United: "Fallamos muchas"

De todas las frases de José Mourinho en su análisis a pie de campo sobre la goleada del Tottenham al Manchester United, la que más llama la atención es esta: "Fallamos muchas ocasiones". El técnico cree que podrían haberles metido más goles a los 'red devils'.

"Fue una actuación increíble. Puedo imaginar que algunas personas anti-Spurs dirán que jugamos once contra diez en el segundo tiempo. Tengo que decir que fuimos mucho mejores durante todo el primer tiempo, cuando éramos once contra once. Perdíamos por 1-0 por un penalti tonto, pero no nos preocupábamos", empezó diciendo.

"El equipo siguió jugando, reaccionó y siguió jugando. Y, cuando sentimos su debilidad, fuimos a por ellos, y no haces eso a no ser que seas un equipo con mucha confianza, así que fue una actuación increíble, un resultado histórico y unos tres puntos muy importantes con los que avanzamos en la tabla. Fallamos muchas ocasiones", comentó además.

El resultado se antoja todavía más picante si se recuerda que el Manchester United fue el último equipo de José Mourinho antes de ponerse a los mandos del Tottenham Hotspur. Lo más probable es que la derrota escueza mucho tiempo a los fans 'red devils'.