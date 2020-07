Mou criticó el documental de Amazon: "No me gustó la experiencia"

Mourinho no es de los que se callan y no tuvo problemas en admitir que no le gustó la experiencia con Amazon, que lanzará un documental del Tottenham.

Cuando el portugués llegó al club londinense, Amazon estaba en plena grabación de un documental sobre el día a día de los 'spurs'.

Y, aunque el técnico se mueve como pez en el agua ante las cámaras, no se sintió cómodo con una detrás 24 horas al día. Así lo explicó en la rueda de prensa previa al partido ante el Arsenal, comparándolo con Gran Hermano.

"He tratado de olvidar que estaban ahí. Si me preguntas si me ha gustado la experiencia ya te digo que no. No me gusta la sensación de estar en Gran Hermano pero he intentado olvidar que estaban ahí y creo que lo he conseguido la mayoría del tiempo", afirmó.

"No tengo ni idea de que ha salido y tampoco me preocupa. Nada de lo que hay es mentira, es real. Creo que para ellos ha tenido que ser genial porque tenían el día a día de un club, de un vestuario. Creo que tienen todo y muy real. Nadie ha actuado. Todo saldrá como ha sucedido", explicó.

Eso sí, Mou dejó claro que no piensa ver el documental: "¿Si lo voy a ver? No. No estoy interesado. Sé mejor que nadie como es nuestro día a día, pero creo que será muy interesante para las personas que aman el fútbol y el deporte"