Mou cumplió su emotiva y viral promesa y regaló su foto más especial

Mourinho suele vender una facha de tipo duro e impasible, pero esta semana dejó aparecer su lado más humano. El luso hizo una promesa más que emotiva a Igor, un periodista normacedonio que se cumplió horas antes del partido entre el Skhendija y su Tottenham.

Igor perdió recientemente a su padre, un gran admirador de Mou. Y le dejó un encargo. "Una de las ocasiones en las que estaba muy enfermo, me dijo que, si alguna vez tuviera la oportunidad de verte, te pidiera que te hicieras una foto conmigo. La encuadraré y la pondré en su lugar de descanso eterno. Así que, si el partido va bien para ti y tu equipo, ¿me dejarás hacer eso?", le preguntó.

Mou se sintió halagado y le prometió esa foto: "La foto no tiene nada que ver con el resultado. La foto está hecha, la haremos. Y para mí es un honor a tu padre. Y respeto que sienta tanto por mí. No me lo merezco, pero muchas gracias".

El técnico del Tottenham cumplió su palabra y, con todas las medidas de seguridad del COVID-19, se tomó esa soñada instantánea con Igor. No hizo falta esperar al partido, ya que se fotografiaron en las horas previas al mismo.